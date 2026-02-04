Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! De quinta (5) até a próxima quarta-feira (11), o cinema participa da Semana do Cinema, com ingressos a preços promocionais. Nas sessões convencionais e premium, os valores são R$ 10,00 até 16h59 e R$ 12,00 após esse horário. Já nas sessões VIP, os ingressos custam R$ 15,00 até 16h59 e R$ 18,00 depois. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
ESTREIAS
O SOM DA MORTE
Um grupo de estudantes disfuncionais se depara com um Apito da Morte Asteca amaldiçoado. Logo eles descobrem que usar o objeto causa um som aterrorizante que prevê suas futuras mortes.
(DES)CONTROLE
Kátia Klein, escritora em crise criativa, vê sua vida pessoal ruir entre o fim do casamento e as pressões familiares. Em busca de alívio, ela perde o controle e mergulha perigosamente no alcoolismo.
DESTRUIÇÃO FINAL 2
A família Garrity sobrevive a uma catástrofe e precisa deixar a segurança do bunker que estão abrigados para embarcar em uma jornada perigosa pela devastada e congelada paisagem da Europa.
STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE
Narrado pelos oito integrantes, o documentário revela bastidores e momentos íntimos da trajetória do Stray Kids. O filme também celebra a forte conexão do grupo com os fãs, os STAYs, por meio de histórias emocionantes.
SEGUEM EM CARTAZ
O AGENTE SECRETO
HAMNET: A VIDA ANTES DE HAMLET
A EMPREGADA
MARTY SUPREME
AVATAR: FOGO E CINZAS
TERROR EM SILENT HILL - REGRESSO PARA O INFERNO
ALERTA APOCALIPSE
SONG SUNG BLUE: UM SONHO A DOIS
SOCORRO!
O PRIMATA
BOB ESPONJA: EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA
O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA
DAVI - NASCE UM REI
ZOOTOPIA 2
TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL
D.P.A. 4 - O FANTÁSTICO REINO DE ONDION