JP1 - Sampi Piracicaba

BORA PRO CINEMA!

Semana do Cinema começa amanhã (5); VEJA a programação

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
(Des)controle é o novo filme estrelado por Carolina Dieckmmann.
Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! De quinta (5) até a próxima quarta-feira (11), o cinema participa da Semana do Cinema, com ingressos a preços promocionais. Nas sessões convencionais e premium, os valores são R$ 10,00 até 16h59 e R$ 12,00 após esse horário. Já nas sessões VIP, os ingressos custam R$ 15,00 até 16h59 e R$ 18,00 depois. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

ESTREIAS

O SOM DA MORTE

Um grupo de estudantes disfuncionais se depara com um Apito da Morte Asteca amaldiçoado. Logo eles descobrem que usar o objeto causa um som aterrorizante que prevê suas futuras mortes.

(DES)CONTROLE

Kátia Klein, escritora em crise criativa, vê sua vida pessoal ruir entre o fim do casamento e as pressões familiares. Em busca de alívio, ela perde o controle e mergulha perigosamente no alcoolismo.

DESTRUIÇÃO FINAL 2

A família Garrity sobrevive a uma catástrofe e precisa deixar a segurança do bunker que estão abrigados para embarcar em uma jornada perigosa pela devastada e congelada paisagem da Europa.

STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE

Narrado pelos oito integrantes, o documentário revela bastidores e momentos íntimos da trajetória do Stray Kids. O filme também celebra a forte conexão do grupo com os fãs, os STAYs, por meio de histórias emocionantes.

SEGUEM EM CARTAZ

O AGENTE SECRETO

HAMNET: A VIDA ANTES DE HAMLET

A EMPREGADA

MARTY SUPREME

AVATAR: FOGO E CINZAS

TERROR EM SILENT HILL - REGRESSO PARA O INFERNO

ALERTA APOCALIPSE

SONG SUNG BLUE: UM SONHO A DOIS

SOCORRO!

O PRIMATA

BOB ESPONJA: EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA

O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA

DAVI - NASCE UM REI

ZOOTOPIA 2

TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL

D.P.A. 4 - O FANTÁSTICO REINO DE ONDION

