A Receita Federal monitora constantemente os dados cadastrais dos contribuintes. O CPF pode entrar em situação irregular por diferentes razões, como ausência da declaração do Imposto de Renda em anos anteriores, informações pessoais desatualizadas ou inconsistências identificadas nos registros oficiais. Em situações específicas, também pode haver cancelamento por duplicidade ou indícios de fraude.

Ter o CPF em situação irregular pode causar mais problemas do que muita gente imagina. Além de dificultar a abertura de contas bancárias e a liberação de crédito, o cadastro inconsistente pode impedir o uso do Pix, o recebimento de benefícios sociais e até a emissão de documentos. A boa notícia é que, na maioria dos casos, a consulta e a regularização podem ser feitas pela internet.

A verificação da situação cadastral é simples e gratuita. O cidadão pode consultar diretamente no site da Receita Federal, acessando o comprovante de situação do CPF. Basta informar o número do documento, a data de nascimento e concluir a validação de segurança. O sistema mostra imediatamente o status do cadastro.

Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo oficial da Receita Federal ou pelo portal e-CAC, que oferece uma visão mais detalhada das pendências fiscais, mediante login com conta gov.br.

O que significa cada situação do CPF

Quando o CPF aparece como regular, não há restrições. O status pendente de regularização indica, na maioria das vezes, falta de entrega da declaração do Imposto de Renda. Já o CPF suspenso aponta dados incorretos ou incompletos no cadastro, como nome, data de nascimento ou filiação. As situações cancelado e nulo são menos comuns e geralmente envolvem decisões administrativas, judiciais ou confirmação de fraude.

Como regularizar o CPF sem sair de casa