Piracicaba se prepara para viver um encontro com suas próprias raízes. De 17 a 22 de fevereiro, a cidade recebe a Semana da Cultura Italiana, iniciativa que busca fortalecer a italianidade, o sentimento de pertencimento e a preservação da memória histórica dos descendentes de imigrantes italianos que ajudaram a construir o município.
A Semana é organizada pela Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o vereador Gustavo Pompeo, responsável pela recriação oficial do evento por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2025. A proposta reúne ações culturais, educativas e simbólicas, envolvendo entidades, comunidades e representantes da italianidade local e regional.
Identidade e orgulho das origens
A ideia central da Semana da Cultura Italiana é estimular o orgulho das origens e reconhecer a trajetória dos imigrantes que chegaram à região, especialmente entre o fim do século XIX e o início do século XX. O evento propõe um olhar para o passado, valorizando a história dos antepassados, ao mesmo tempo em que aponta para o futuro, com projetos voltados às novas gerações de ítalo-descendentes.
Entre os objetivos estão o fortalecimento dos laços culturais, o incentivo ao estudo da língua e das tradições italianas e a promoção de parcerias com a própria Itália, envolvendo áreas como cultura, educação, turismo e desenvolvimento econômico.
Cultura, memória e patrimônio
A Semana da Cultura Italiana também se conecta a um dos principais focos da Società Italiana para 2026: a mobilização em torno do restauro de sua sede histórica, que abriga o tradicional Teatro Italiano. O espaço é considerado uma raridade no país e carrega expressivo valor arquitetônico e cultural, sendo um símbolo da presença italiana em Piracicaba.
Ao longo dos seis dias de evento, estão previstas atividades como palestras, exposições, homenagens, apresentações artísticas, lançamentos de livros e ações educativas, sempre com o objetivo de preservar e difundir a memória da imigração italiana na cidade.
Um evento que une gerações
Segundo os organizadores, a Semana da Cultura Italiana pretende atuar como um elo entre gerações, reunindo descendentes de italianos de diferentes bairros, comunidades rurais e entidades culturais. A expectativa é que o evento se consolide no calendário oficial do município como um espaço permanente de celebração, reflexão e fortalecimento da identidade ítalo-brasileira em Piracicaba.