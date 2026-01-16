A Semana é organizada pela Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o vereador Gustavo Pompeo, responsável pela recriação oficial do evento por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2025. A proposta reúne ações culturais, educativas e simbólicas, envolvendo entidades, comunidades e representantes da italianidade local e regional.

Piracicaba se prepara para viver um encontro com suas próprias raízes. De 17 a 22 de fevereiro, a cidade recebe a Semana da Cultura Italiana, iniciativa que busca fortalecer a italianidade, o sentimento de pertencimento e a preservação da memória histórica dos descendentes de imigrantes italianos que ajudaram a construir o município.

A ideia central da Semana da Cultura Italiana é estimular o orgulho das origens e reconhecer a trajetória dos imigrantes que chegaram à região, especialmente entre o fim do século XIX e o início do século XX. O evento propõe um olhar para o passado, valorizando a história dos antepassados, ao mesmo tempo em que aponta para o futuro, com projetos voltados às novas gerações de ítalo-descendentes.

Entre os objetivos estão o fortalecimento dos laços culturais, o incentivo ao estudo da língua e das tradições italianas e a promoção de parcerias com a própria Itália, envolvendo áreas como cultura, educação, turismo e desenvolvimento econômico.

Cultura, memória e patrimônio

A Semana da Cultura Italiana também se conecta a um dos principais focos da Società Italiana para 2026: a mobilização em torno do restauro de sua sede histórica, que abriga o tradicional Teatro Italiano. O espaço é considerado uma raridade no país e carrega expressivo valor arquitetônico e cultural, sendo um símbolo da presença italiana em Piracicaba.