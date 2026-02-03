Com a expansão acelerada dos veículos elétricos, que já respondem por mais de um quinto das vendas globais de carros novos até 2024, cresce também um relato curioso entre passageiros: tontura e enjoo durante o trajeto. A sensação, segundo estudos recentes, não é rara e tem relação direta com a forma como o corpo humano interpreta o movimento nesses veículos.

O cérebro diante de um novo padrão de movimento

O enjoo de movimento surge quando há desencontro entre as informações enviadas pela visão, pelo ouvido interno e pela percepção corporal. Em carros elétricos, esse conflito tende a se intensificar. O motivo está na quebra de referências sensoriais comuns em veículos a combustão, como o ruído do motor, vibrações do câmbio e variações sonoras que ajudam o cérebro a prever acelerações e desacelerações.