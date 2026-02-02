O colágeno se tornou um dos termos mais repetidos quando o assunto é saúde da pele, envelhecimento e bem-estar. Presente em suplementos, cosméticos e procedimentos estéticos, ele é frequentemente associado à ideia de rejuvenescimento. Mas, afinal, qual é o real papel do colágeno no organismo e até que ponto as promessas do mercado encontram respaldo científico?

A base da pele e da saúde ao longo do tempo

Ao longo da vida adulta, a pele passa por um processo silencioso de desaceleração biológica. A partir da terceira década, as células responsáveis pela produção de colágeno tornam-se progressivamente menos eficientes, enquanto estímulos externos intensificam os mecanismos de degradação dessa proteína. Esse desequilíbrio entre menor produção e maior destruição compromete a sustentação da pele e marca o início visível do envelhecimento cutâneo, explica a dermatologista Dra. Alessandra Montemor, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.