O bairro rural de Santana, em Piracicaba, passa a contar com o Museu Comunitário de Santana, que será inaugurado hoje (31), às 9h, no Circolo Trentino di Piracicaba, na Rua Santo Otávio, 1263. O espaço é resultado de um trabalho coletivo entre moradores e pesquisadores das áreas de educação e patrimônio cultural, consolidando-se como um polo permanente de preservação, educação e identidade cultural.

A iniciativa é da atual gestão do Circolo Trentino di Piracicaba, formada por Silvério Vitti, Rodrigo Negri, Vera Lúcia Negri, Maria Albertina Vitti, Mário Forti, Demirtes Vitti Christofoletti, Patrícia Forti e Solange Negri. A gestão cultural do museu é da educadora Natalia Puke, com apoio técnico de Ana Torrejais, diretora do Museu Prudente de Moraes.

Após a cerimônia de inauguração, o museu estará aberto para visitação gratuita das 14h às 16h. A partir de março, o funcionamento será aos sábados e domingos, das 9h às 11h. Escolas poderão agendar visitas de segunda a sexta-feira pelo telefone (19) 99167-4431 ou pelo e-mail piracicaba@trentininelmondo.it, com entrada gratuita para professores e alunos.