O bairro rural de Santana, em Piracicaba, passa a contar com o Museu Comunitário de Santana, que será inaugurado hoje (31), às 9h, no Circolo Trentino di Piracicaba, na Rua Santo Otávio, 1263. O espaço é resultado de um trabalho coletivo entre moradores e pesquisadores das áreas de educação e patrimônio cultural, consolidando-se como um polo permanente de preservação, educação e identidade cultural.
A iniciativa é da atual gestão do Circolo Trentino di Piracicaba, formada por Silvério Vitti, Rodrigo Negri, Vera Lúcia Negri, Maria Albertina Vitti, Mário Forti, Demirtes Vitti Christofoletti, Patrícia Forti e Solange Negri. A gestão cultural do museu é da educadora Natalia Puke, com apoio técnico de Ana Torrejais, diretora do Museu Prudente de Moraes.
Após a cerimônia de inauguração, o museu estará aberto para visitação gratuita das 14h às 16h. A partir de março, o funcionamento será aos sábados e domingos, das 9h às 11h. Escolas poderão agendar visitas de segunda a sexta-feira pelo telefone (19) 99167-4431 ou pelo e-mail piracicaba@trentininelmondo.it, com entrada gratuita para professores e alunos.
Projeto construído com a comunidade
O Museu Comunitário de Santana integra o projeto “Museu Comunitário Circolo Trentino di Piracicaba”, financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital PNAB nº 04/2024, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba. O espaço foi criado para valorizar a memória local, difundir a história da comunidade e atuar como ferramenta educativa para as futuras gerações.
Fundado em 1987, o Circolo Trentino di Piracicaba é uma entidade sem fins lucrativos que atua na preservação da cultura trentina no município, promovendo festas tradicionais como a Festa do Vinho e o Mercadin di Nadal, além de apoiar grupos culturais e musicais. Desde 2023, a entidade também abriga a Sala de Exposição da Coleção Arqueológica Jair Vitti, com apoio de pesquisadores da Universidade de Coimbra e da USP.
Imigração e identidade cultural
Fundado em 1893 pela família Vitti, o bairro de Santana está localizado a cerca de 20 quilômetros do centro de Piracicaba e, junto com Santa Olímpia, forma a maior comunidade trentino-tirolesa do Estado de São Paulo. A origem do bairro está ligada à imigração europeia do final do século XIX, quando famílias do Trentino-Alto Ádige, no norte da Itália, chegaram ao Brasil em busca de melhores condições de vida.
Ao longo de mais de 130 anos, essa cultura foi ressignificada e passou a dialogar com as tradições caipiras da região, resultando em um modo de vida presente na música, na dança, na culinária, na religiosidade e no dialeto. Com o Museu Comunitário, essas memórias passam a contar com um espaço permanente de preservação e educação.