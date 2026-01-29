29 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

'VAMPIRINHA'

Ivete Sangalo é denunciada ao MP após dançar com criança; ENTENDA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais

A cantora Ivete Sangalo teve o nome citado em uma representação encaminhada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) após a divulgação de imagens em que aparece cantando e dançando a música “Vampirinha” ao lado de uma criança durante um show. O caso ganhou visibilidade nas redes sociais e passou a ser analisado pelo órgão ministerial.

Os vídeos que circulam na internet mostram a criança no palco, interagindo com a artista enquanto a canção é executada. A letra da música, lançada como aposta de Ivete para o Carnaval, gerou debate online e levou um cidadão — ainda não identificado — a formalizar uma representação junto ao MP-BA.

VEJA MAIS:

  Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Denúncia não é investigação

De acordo com o Ministério Público, o registro feito é uma representação preliminar, instrumento que pode ser apresentado por qualquer pessoa para comunicar uma possível irregularidade. Esse tipo de manifestação não implica abertura automática de inquérito nem aponta culpa, servindo apenas para a coleta inicial de informações.

Após essa análise inicial, o órgão avalia se existem elementos suficientes para instaurar um procedimento específico e adotar eventuais medidas legais.

Sigilo e proteção à criança

O MP-BA informou que todas as situações que envolvem crianças e adolescentes são tratadas com prioridade. No entanto, por se tratar de uma pessoa menor de 18 anos, qualquer apuração ocorre sob sigilo, conforme previsto em lei, para preservar a identidade e os direitos do menor envolvido.

Sobre a música e o contexto

“Vampirinha” foi apresentada pela primeira vez ao público durante o Festival Virada Salvador, em 31 de dezembro de 2025, e lançada oficialmente nas plataformas digitais em 12 de janeiro. A composição leva a assinatura de Samir Trindade, Luciano Chaves, JnrBeats e da própria Ivete Sangalo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o local exato do show em que a criança subiu ao palco nem sobre a adoção de medidas adicionais por parte do Ministério Público.

Letra da Música

"É noite de lua cheia e as vampira tão solta
É noite de lua cheia e as vampira tão solta
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

Se tem coragem de sair se jogue agora
Tem um bocado de vampirinha lá fora

Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto

Se! tu tem medo de virar morcego
Libera o pescoço
Tenha medo não
Combo de uísque, nargilé e gelo
Nós dando razante
Pelos paredão

Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto"

