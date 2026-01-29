30 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

VÍDEO: Motociclista morre arrastado em enxurrada na 31 de março

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudinho Coradini
Tragédia em avenida de Piracicaba
Tragédia em avenida de Piracicaba

A noite de tempestade e caos desta quinta-feira (29), terminou em tragédia na avenida 31 de Março em Piracicaba. Um motociclista de 53 anos morreu afogado após ser arrastado pela água na altura do bairro Higienópolis, em um verdadeiro rio. A força da enxurrada levou tudo pelo caminho, inclusive a motocicleta. O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo será encaminhado ao IML. A identidade ainda não foi confirmada. O caso ocorreu em meio a uma noite de caos na cidade, com registros de alagamentos, carros sendo levados pela água e transtornos em vários bairros. A Defesa Civil mantém alerta máximo para novas chuvas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários