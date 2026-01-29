A noite de tempestade e caos desta quinta-feira (29), terminou em tragédia na avenida 31 de Março em Piracicaba. Um motociclista de 53 anos morreu afogado após ser arrastado pela água na altura do bairro Higienópolis, em um verdadeiro rio. A força da enxurrada levou tudo pelo caminho, inclusive a motocicleta. O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo será encaminhado ao IML. A identidade ainda não foi confirmada. O caso ocorreu em meio a uma noite de caos na cidade, com registros de alagamentos, carros sendo levados pela água e transtornos em vários bairros. A Defesa Civil mantém alerta máximo para novas chuvas.