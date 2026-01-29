O motivo? Uma parte significativa do valor pago mensalmente não está ligada diretamente ao consumo de energia. Em alguns casos, quase metade da fatura corresponde a impostos, taxas e custos do sistema elétrico, que passam despercebidos pelo consumidor.

O Brasil é referência mundial em energia limpa. Mais de 80% da eletricidade gerada no país vem de fontes renováveis, como hidrelétricas, eólicas e solares. Ainda assim, a conta de luz continua sendo uma das maiores preocupações no orçamento das famílias brasileiras.

Ao contrário do que muitos imaginam, o preço da energia em si representa apenas uma fração do valor final. A fatura reúne uma série de cobranças embutidas, que incluem tributos estaduais e federais, além de encargos criados para manter e financiar o setor elétrico.

Na prática, isso significa que, mesmo reduzindo o consumo, o impacto no valor total pode ser menor do que o esperado.

Energia limpa, caminho caro

A matriz renovável brasileira não é sinônimo de eletricidade barata na ponta. Um dos fatores que mais pesam na tarifa é a infraestrutura de transmissão.