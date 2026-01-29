Moradores do bairro Jardim Elite, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria da praça “Romualdo José Briganti – Prof. Babi”, localizada no bairro.
Segundo os relatos, a vegetação da área não está recebendo manutenção regular e o mato tem avançado sobre as calçadas, o que dificulta a circulação de pedestres. Moradores informam que, em alguns trechos, é necessário caminhar pela rua para desviar da vegetação.
Outros relatos apontam a presença de animais peçonhentos na praça e em seu entorno, o que tem gerado preocupação entre moradores que utilizam o espaço ou transitam diariamente pelo local. A situação também afeta pessoas que utilizam as calçadas para deslocamento.
Os moradores pedem que o poder público realize serviços de manutenção na praça, como roçagem e limpeza, para garantir condições adequadas de uso e circulação. A reportagem aguarda posicionamento da Prefeitura de Piracicaba sobre as medidas previstas para o local.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura de Piracicaba, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que tem intensificado os serviços de corte de mato na cidade, priorizando pontos críticos. O local citado já consta na programação, com previsão para ser realizado em fevereiro".