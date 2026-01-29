Moradores do bairro Jardim Elite, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria da praça “Romualdo José Briganti – Prof. Babi”, localizada no bairro.

Segundo os relatos, a vegetação da área não está recebendo manutenção regular e o mato tem avançado sobre as calçadas, o que dificulta a circulação de pedestres. Moradores informam que, em alguns trechos, é necessário caminhar pela rua para desviar da vegetação.

