A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autoriza a comercialização da melatonina como suplemento alimentar, o que dispensa a exigência de receita médica. Apesar disso, médicos destacam que a substância não atua como um nutriente comum. Trata-se de um neuro-hormônio, com influência direta sobre diferentes sistemas do organismo, o que exige cautela no uso.

A melatonina, cada vez mais popular entre pessoas que enfrentam dificuldades para dormir, é vendida livremente nas farmácias brasileiras desde 2021. Disponível em cápsulas, gotas e versões em goma, o hormônio ganhou espaço como uma alternativa considerada natural para combater a insônia. No entanto, especialistas alertam que o consumo contínuo e sem orientação médica pode trazer riscos à saúde, especialmente quando utilizado por longos períodos.

O consumo indiscriminado pode levar a desequilíbrios fisiológicos, principalmente quando não há avaliação prévia da produção natural do hormônio pelo corpo.

Estudo aponta associação com doenças cardíacas

Um estudo apresentado em novembro de 2025 durante as Sessões Científicas da Associação Americana do Coração (AHA), nos Estados Unidos, trouxe novos dados sobre os possíveis efeitos do uso prolongado da melatonina. A pesquisa analisou mais de 130 mil prontuários médicos de adultos com insônia crônica, comparando aqueles que utilizaram o hormônio por pelo menos um ano com indivíduos que nunca fizeram uso da substância.

Os resultados indicaram que os usuários apresentaram cerca de 90% mais risco de desenvolver insuficiência cardíaca ao longo de cinco anos. O índice de hospitalização pela condição foi aproximadamente 2,5 vezes maior, além de um aumento significativo na mortalidade por todas as causas.