A ação é realizada em parceria com a Escola de Engenharia de Piracicaba, mantida pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (FUMEP) e vinculada à Prefeitura de Piracicaba. A campanha segue até o dia 24 de fevereiro, data em que a Atlética promoverá um evento de recepção aos estudantes calouros.

A Associação Atlética da Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), com apoio da própria instituição, deu início à campanha Conhecimento que Alimenta, voltada à arrecadação de alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas a uma entidade assistencial, que ainda será definida pela associação.

De acordo com a organização, a proposta é aproveitar o início do ano letivo para incentivar a solidariedade e mobilizar a comunidade acadêmica em torno de uma causa social. A campanha é aberta à participação de alunos veteranos, professores, colaboradores da instituição e também da comunidade externa.

Para o presidente da Associação Atlética da EEP, Gabriel Rocha, a iniciativa reforça valores que vão além da formação acadêmica. “Quando começa um novo semestre, a gente também pode pensar em quem está ao nosso redor. Às vezes, um gesto simples já ajuda muito e mostra que a educação não é só sala de aula, mas também cuidado com o outro e transformação social”, afirma.

Os pontos de arrecadação estão localizados no campus da FUMEP, em frente à Secretaria Acadêmica da EEP e ao Núcleo de Estágios e Carreiras da FUMEP, facilitando o acesso para quem deseja contribuir.

SERIVÇO