A solenidade reuniu autoridades, representantes de entidades parceiras, empresários e convidados. Estiveram presentes o vice-prefeito de Piracicaba, Sérgio Pacheco, representando o prefeito Helinho Zanata; o vereador Gustavo Pompeo, representando o presidente da Câmara Municipal, Rerlison Rezende; o juiz da Vara da Fazenda Pública, Wander Pereira Rossette Jr., além de lideranças institucionais e parceiros do sindicato patronal.

O Simespi (sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) realizou, no último dia 22, a cerimônia de posse da nova diretoria para a gestão 2026–2028. O evento marcou a posse de Paulo Estevam Camargo como presidente; André Simioni como primeiro vice-presidente; e Erick Gomes como segundo vice-presidente da entidade no próximo período, reafirmando o compromisso com o fortalecimento do setor metalmecânico e com o desenvolvimento econômico e social da região.

Camargo destacou, em seu discurso de posse, o significado pessoal e institucional de assumir a liderança do Simespi. “Assumir a presidência do Simespi não é apenas um passo institucional da minha trajetória nesta entidade; é um momento pessoal muito importante, que carrega história, aprendizados e, sobretudo, compromisso com o futuro”, afirmou.

Camargo relembrou sua trajetória na entidade, iniciada em 1995, quando se associou ao Simespi em busca de conhecimento e apoio para a atividade empresarial. Integrante da diretoria desde 2008 e vice-presidente nas gestões mais recentes, ele ressaltou a importância do associativismo e da união das empresas para o fortalecimento do setor. “Cada etapa foi fundamental para entender a complexidade do nosso setor e a importância de uma entidade sólida, técnica e representativa como o Simespi”, disse.

O presidente agradeceu a confiança dos diretores, conselheiros e associados que o elegeram, reforçando que a presidência é fruto de uma decisão coletiva. “Confiança e respeito não se pedem, se constroem com atitudes. Farei o máximo para honrá-las todos os dias do meu mandato”, destacou.