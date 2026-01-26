A política de cobrança do IPVA em São Paulo passará por uma mudança expressiva a partir de 2026. Uma nova lei estadual, já sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, garante isenção total do imposto para motos de até 180 cilindradas, alcançando cerca de 4,3 milhões de veículos em circulação no estado.

A medida representa um alívio direto no bolso de milhões de condutores e reposiciona o imposto sobre veículos considerados essenciais para deslocamento urbano e atividades profissionais.

Quem será beneficiado pela nova regra