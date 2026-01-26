A política de cobrança do IPVA em São Paulo passará por uma mudança expressiva a partir de 2026. Uma nova lei estadual, já sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, garante isenção total do imposto para motos de até 180 cilindradas, alcançando cerca de 4,3 milhões de veículos em circulação no estado.
A medida representa um alívio direto no bolso de milhões de condutores e reposiciona o imposto sobre veículos considerados essenciais para deslocamento urbano e atividades profissionais.
Quem será beneficiado pela nova regra
A legislação contempla motocicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 180 cc. Para ter direito à isenção, é necessário que o veículo:
- esteja registrado em nome de pessoa física;
- tenha documentação regularizada;
- faça parte da frota ativa do estado de São Paulo.
Segundo dados oficiais, esse grupo corresponde a mais de 76% das motocicletas paulistas, evidenciando o alcance amplo da iniciativa.
O que muda em relação aos anos anteriores
Até então, o IPVA era cobrado de praticamente toda a frota de motos, sem distinção de cilindrada. Com a nova lei, o governo estadual passa a priorizar veículos de menor porte, geralmente associados ao transporte diário, entregas, trabalho informal e mobilidade em regiões urbanas e periféricas.
A mudança sinaliza uma reorientação da política tributária, com foco em veículos populares e de uso recorrente.
Quando a isenção começa a valer
A cobrança zero entra em vigor no exercício de 2026. Ou seja, os proprietários que se enquadram nas regras não pagarão IPVA a partir do próximo ano, desde que mantenham a situação do veículo regular.
A expectativa é de que a medida também tenha reflexos indiretos na economia, ao reduzir custos fixos de trabalhadores que dependem da motocicleta como principal meio de transporte.
Impacto social e econômico
Especialistas avaliam que a isenção pode contribuir para:
- redução da inadimplência;
- estímulo à regularização de veículos;
- fortalecimento da mobilidade urbana;
- apoio a profissionais que utilizam motos como ferramenta de trabalho.
Com uma das maiores frotas de motocicletas do país, São Paulo passa a adotar uma política fiscal mais direcionada ao perfil real de seus condutores.