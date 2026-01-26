De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), outras três pessoas permanecem internadas no Hran, em estado estável. A pasta também informou que há pacientes recebendo atendimento em hospitais da rede privada, como o Hospital Anchieta e unidades da Unimed.

Uma das pessoas atingidas por um raio durante o ato realizado no Distrito Federal, no domingo (25), foi transferida do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta nesta segunda-feira (26). A manifestação foi organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Ainda segundo informações oficiais, após a ocorrência, pelo menos seis pessoas desmaiaram no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que mais de 80 participantes precisaram de atendimento médico, principalmente por quadros de hipotermia. Também foram registrados atendimentos relacionados a queimaduras.

Na manhã desta segunda-feira, quatro pacientes que estavam internados no Hospital de Base do Distrito Federal receberam alta médica.

O incidente ocorreu nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde aconteceu o encerramento do ato. O evento integrou uma caminhada organizada pelo parlamentar, que partiu de Paracatu, em Minas Gerais, com destino a Brasília, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O percurso teve extensão superior a 200 quilômetros e contou com a participação de centenas de pessoas.