26 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PRESENÇA ILUSTRE

Dudu Camargo participa de passeio de boias no rio Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A visita resultou na produção de uma matéria especial para o programa Domingo Espetacular, exibido pela TV Record
A visita resultou na produção de uma matéria especial para o programa Domingo Espetacular, exibido pela TV Record

O jornalista Dudu Camargo, vencedor do reality show A Fazenda, esteve em Piracicaba neste domingo (25) para acompanhar o tradicional passeio de boias no rio Piracicaba. A atividade reuniu participantes desde as primeiras horas da manhã e atraiu público ao longo das margens do rio.

Saiba Mais:

Durante a passagem pela cidade, Dudu Camargo participou do passeio e acompanhou de perto a organização e o andamento do evento. A visita resultou na produção de uma matéria especial para o programa Domingo Espetacular, exibido pela TV Record.

A reportagem registrou a movimentação dos participantes na água e a presença de moradores e visitantes que acompanharam o percurso do passeio. O evento é realizado anualmente e integra o calendário de atividades ligadas ao rio Piracicaba.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários