O jornalista Dudu Camargo, vencedor do reality show A Fazenda, esteve em Piracicaba neste domingo (25) para acompanhar o tradicional passeio de boias no rio Piracicaba. A atividade reuniu participantes desde as primeiras horas da manhã e atraiu público ao longo das margens do rio.
Durante a passagem pela cidade, Dudu Camargo participou do passeio e acompanhou de perto a organização e o andamento do evento. A visita resultou na produção de uma matéria especial para o programa Domingo Espetacular, exibido pela TV Record.
A reportagem registrou a movimentação dos participantes na água e a presença de moradores e visitantes que acompanharam o percurso do passeio. O evento é realizado anualmente e integra o calendário de atividades ligadas ao rio Piracicaba.