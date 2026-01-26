Uma candidata a vereadora nas eleições de 2024 foi presa na madrugada desta segunda-feira (26), suspeita de armar um ataque brutal contra a própria tia, uma idosa de 70 anos dentro da casa da vítima, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo a polícia, a mulher chegou na casa da tia com o namorado e, minutos depois, um criminoso entrou fingindo assalto. A idosa foi rendida, espancada, sofreu tentativa de asfixia e quase morreu. Os bandidos tentaram roubar dinheiro via Pix e ainda abriram o gás da casa, numa possível tentativa de explosão.