Uma candidata a vereadora nas eleições de 2024 foi presa na madrugada desta segunda-feira (26), suspeita de armar um ataque brutal contra a própria tia, uma idosa de 70 anos dentro da casa da vítima, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Segundo a polícia, a mulher chegou na casa da tia com o namorado e, minutos depois, um criminoso entrou fingindo assalto. A idosa foi rendida, espancada, sofreu tentativa de asfixia e quase morreu. Os bandidos tentaram roubar dinheiro via Pix e ainda abriram o gás da casa, numa possível tentativa de explosão.
O que chamou atenção é que a sobrinha e o namorado não foram ameaçados nem rendidos, levantando suspeita imediata de armação. Após o crime, o casal foi localizado em São Pedro depois de um acidente com o carro usado na fuga.
A mulher foi identificada como Gabriela Drago, candidata a vereadora pelo MDB em 2024, quando teve apenas 60 votos. O caso revolta moradores pela violência e pela traição dentro da própria família.