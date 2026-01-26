Justiça reconhece remição de pena por aprovação no Enem mesmo para quem já concluiu o ensino médio

Pessoas privadas de liberdade que obtêm aprovação em todas as áreas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem ter direito à remição de até 100 dias da pena, mesmo quando já possuem o ensino médio completo. O entendimento considera que a preparação para o exame exige estudo autônomo e dedicação, o que caracteriza esforço efetivo de ressocialização.

Com base nesse entendimento, a 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu reduzir a pena de uma mulher condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A decisão reformou o posicionamento adotado em primeira instância, que havia negado o benefício.