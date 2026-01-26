Polícia detalha mortes em hospital do DF e aponta injeção de desinfetante e substância controlada em pacientes da UTI

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de três pacientes internados na UTI do Hospital Anchieta, em um caso que envolve o uso indevido de cloreto de potássio e até desinfetante injetado diretamente na veia das vítimas. Um técnico de enfermagem foi preso e outras duas profissionais da área também foram detidas por suspeita de participação ou omissão. A polícia apura se há mais vítimas.

De acordo com a investigação, o técnico Marcos Vinicius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, teria aplicado substâncias sem prescrição médica em pacientes internados, provocando paradas cardíacas sucessivas. As apurações indicam que ele agiu com o auxílio ou na presença de duas técnicas de enfermagem, identificadas como Marcela Camilly Alves da Silva, de 22 anos, e Amanda Rodrigues de Sousa, de 28 anos.