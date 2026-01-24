A ciência saiu dos museus tradicionais e ganhou rodas em Limeira. Desde sexta-feira (23), a carreta do Museu Catavento está na cidade com uma programação gratuita que une conhecimento, interatividade e cultura, integrando o programa estadual CultSP na Estrada. A iniciativa permanece no município até o dia 29 de janeiro, com atividades abertas ao público ao longo do dia.
Instalada na rua Dr. José Botelho Veloso, no Jardim Santa Cecília, a estrutura chama atenção pelo porte e pela proposta: aproximar a ciência do cotidiano das pessoas de forma acessível e divertida. A ação é promovida pelo Museu Catavento, ligado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Ciência que vai até as pessoas
Com cerca de 20 metros de comprimento e área interna expansível, a carreta se transforma em um espaço expositivo de aproximadamente 60 m². No interior, o público encontra nove experimentos interativos que abordam temas como física, química, biologia, geografia e história, inspirados em atrações fixas do museu paulistano.
A visitação ocorre das 8h30 às 17h30, com sessões que duram em média 25 minutos e recebem até 20 pessoas por vez. Grupos são acompanhados por educadores capacitados, que atuam como mediadores e facilitam a compreensão dos conteúdos apresentados.
Experiências que despertam curiosidade
Entre os equipamentos disponíveis estão atrações que costumam encantar crianças, jovens e adultos, como o gerador que provoca eletrização dos cabelos, a bicicleta que converte esforço físico em energia, uma maquete detalhada do interior da Terra e uma instalação sonora com cantos de aves brasileiras.
Além do circuito interno, o projeto também promove oficinas educativas na área externa, em parceria com espaços culturais locais, ampliando as possibilidades de aprendizado e troca com a comunidade.
Acesso, inclusão e impacto social
A unidade móvel é totalmente acessível e pode funcionar em diferentes dias da semana, conforme a organização de cada município. Após Limeira, a carreta segue para Santa Bárbara d’Oeste, onde ficará entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro.
O projeto faz parte de uma estratégia estadual dividida em sete polos regionais e tem como meta impactar mais de 10 mil pessoas por mês, atendendo visitantes espontâneos e grupos agendados, como escolas, universidades e organizações sociais.
SERVIÇO
Limeira – até 29/1
- Local: Rua Dr. José Botelho Veloso – Jardim Santa Cecília
- Horário: das 8h30 às 17h30
- Entrada gratuita
Santa Bárbara d’Oeste – 29/1 a 1/2
- Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, na Praça 9 de Julho
O cronograma completo pode sofrer ajustes conforme o deslocamento da carreta entre as cidades.