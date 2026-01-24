A ciência saiu dos museus tradicionais e ganhou rodas em Limeira. Desde sexta-feira (23), a carreta do Museu Catavento está na cidade com uma programação gratuita que une conhecimento, interatividade e cultura, integrando o programa estadual CultSP na Estrada. A iniciativa permanece no município até o dia 29 de janeiro, com atividades abertas ao público ao longo do dia.

Instalada na rua Dr. José Botelho Veloso, no Jardim Santa Cecília, a estrutura chama atenção pelo porte e pela proposta: aproximar a ciência do cotidiano das pessoas de forma acessível e divertida. A ação é promovida pelo Museu Catavento, ligado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Ciência que vai até as pessoas