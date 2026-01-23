O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a condenação do arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil Felipe Prior por estupro ocorrido na capital paulista. A pena estabelecida é de oito anos de prisão, com início em regime semiaberto. Mesmo com a decisão, Prior continuará respondendo ao processo em liberdade, já que ainda há possibilidade de recurso. A decisão foi assinada de forma individual pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca e divulgada no dia 19 de dezembro.

Pena foi ampliada após análise do TJ-SP

Antes de chegar ao STJ, o caso passou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em setembro de 2024, desembargadores analisaram um recurso apresentado pela defesa e decidiram aumentar a pena, que inicialmente era de seis anos, para oito anos de reclusão.