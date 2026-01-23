23 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
8 ANOS DE PRISÃO

Justiça mantém condenação de ex-BBB Felipe Prior por estupro

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TV Globo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a condenação do arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil Felipe Prior por estupro ocorrido na capital paulista. A pena estabelecida é de oito anos de prisão, com início em regime semiaberto. Mesmo com a decisão, Prior continuará respondendo ao processo em liberdade, já que ainda há possibilidade de recurso. A decisão foi assinada de forma individual pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca e divulgada no dia 19 de dezembro.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Pena foi ampliada após análise do TJ-SP

Antes de chegar ao STJ, o caso passou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em setembro de 2024, desembargadores analisaram um recurso apresentado pela defesa e decidiram aumentar a pena, que inicialmente era de seis anos, para oito anos de reclusão.

O crime investigado ocorreu em agosto de 2014, quando Prior e a vítima eram estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Zona Norte da cidade. Ambos conviviam no mesmo campus universitário.

Relato aponta violência após festa universitária

Segundo os autos do processo, a agressão teria acontecido após uma confraternização acadêmica. Prior costumava oferecer carona à vítima e a uma amiga. Na noite do crime, após deixar a outra estudante em casa, ele teria seguido com a vítima.

Ainda conforme a decisão judicial, o ataque ocorreu em uma rua próxima à residência da mulher. A vítima relatou que foi forçada a manter relações sexuais sem consentimento, em um contexto em que não conseguiu reagir devido ao estado de embriaguez.

Outros processos envolvendo o ex-BBB

Além da condenação confirmada pelo STJ, Felipe Prior responde ou já respondeu a outros três processos por estupro. O histórico inclui absolvições e um caso que ainda aguarda julgamento:

  • Processo em andamento: denúncia relacionada a um suposto abuso ocorrido em 2018, durante uma festa universitária em Biritiba Mirim, no interior de São Paulo.
  • Absolvição em 2018: acusação ligada ao evento esportivo InterFAU, realizado em Itapetininga. A Justiça entendeu que não havia provas suficientes.
  • Absolvição em 2025: caso registrado em Votuporanga, referente a um episódio de 2015, no qual a condenação em primeira instância foi revertida em segunda.

Com a decisão do STJ, a condenação por estupro ocorrida na capital paulista permanece válida, reforçando o entendimento das instâncias superiores sobre o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários