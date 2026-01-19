A proposta surge em resposta ao crescimento dos acidentes ligados à desatenção. Levantamentos recentes de segurança viária apontam que o celular já figura entre os principais fatores de risco nas ruas e rodovias do país, superando inclusive excessos de velocidade em determinados cenários urbanos.

A partir de 2026, motoristas brasileiros enfrentarão uma mudança significativa nas regras de trânsito: o uso de celular ao volante passa a ser tratado com tolerância zero. A nova lei reforça a fiscalização e eleva o grau de reprovação da conduta, equiparando o manuseio do telefone durante a direção aos riscos associados à condução sob efeito de álcool.

A legislação não cria uma infração inédita, mas redefine o peso do comportamento. O Código de Trânsito Brasileiro já considera gravíssima a ação de segurar ou manusear o celular com o veículo em movimento, com multa em torno de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. A partir de 2026, o texto legal reforça que a prática representa um nível de perigo semelhante ao da direção alcoolizada.

A mudança dá respaldo para interpretações mais rígidas, ampliando campanhas educativas e fortalecendo o trabalho dos agentes de fiscalização em todo o país.

Por que o celular é tão perigoso na direção

Estudos citados por especialistas em trânsito mostram que o uso do telefone ao dirigir compromete o motorista em três frentes ao mesmo tempo: