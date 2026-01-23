23 de janeiro de 2026
ANOS DE TERROR

Homem que espancou mulher por 5 anos é preso em Piracicaba

Diante dos relatos da vítima, o indivíduo foi preso pela Polícia Militar.
  Uma história chocante, revoltante e de partir o coração veio à tona nesta quinta-feira (23) em Piracicaba, e terminou com a prisão de um homem acusado de agredir brutalmente a companheira por cinco anos. O caso só não acabou em tragédia graças à coragem de uma vizinha, que denunciou o agressor por descumprimento de medida protetiva.

A Polícia Militar foi acionada e, na chegada ao apartamento, encontrou um cenário de horror: o homem estava visivelmente embriagado, extremamente agressivo, sentado no chão do imóvel e fazendo ameaças. Dentro da residência, a vítima estava em estado de choque, dominada pelo medo.

Mesmo apavorada, a mulher conseguiu relatar aos policiais que havia sido trancada dentro do apartamento, impedida de pedir socorro e mantida sob constante intimidação. Ela também confirmou que existia uma medida protetiva em vigor, desrespeitada pelo agressor sem qualquer pudor.

O que mais chocou os policiais foi a revelação seguinte: a vítima afirmou que sofre agressões físicas e psicológicas há cinco anos, vivendo um verdadeiro pesadelo ao lado do mesmo homem. A medida protetiva foi solicitada justamente quando ela decidiu pôr fim ao relacionamento e tentar salvar a própria vida.

Diante da gravidade dos fatos e dos relatos dramáticos, o agressor recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Rezende, onde passou por exame de corpo de delito, e posteriormente conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O indivíduo permanece à disposição da Justiça. Um boletim de ocorrência foi registrado pela autoridade policial.

