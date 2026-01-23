Quatro maritacas mantidas ilegalmente em cativeiro foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental em Limeira, município da região de Piracicaba. A responsável pelos animais foi autuada e recebeu multa no valor de R$ 14 mil, após a constatação de irregularidades durante uma fiscalização realizada na quinta-feira (22).

As aves estavam presas em uma gaiola, com água e alimento disponíveis. No entanto, durante a vistoria, os policiais identificaram que todas apresentavam penas das asas cortadas, prática que impede o voo e compromete o comportamento natural da espécie, sendo caracterizada como mutilação e maus-tratos a animais silvestres.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Aves foram apreendidas e encaminhadas para reabilitação