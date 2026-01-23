23 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MULTA DE R$ 14 MIL

Maritacas são resgatadas de cativeiro na região de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Polícia Militar Ambiental

Quatro maritacas mantidas ilegalmente em cativeiro foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental em Limeira, município da região de Piracicaba. A responsável pelos animais foi autuada e recebeu multa no valor de R$ 14 mil, após a constatação de irregularidades durante uma fiscalização realizada na quinta-feira (22).

As aves estavam presas em uma gaiola, com água e alimento disponíveis. No entanto, durante a vistoria, os policiais identificaram que todas apresentavam penas das asas cortadas, prática que impede o voo e compromete o comportamento natural da espécie, sendo caracterizada como mutilação e maus-tratos a animais silvestres.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Aves foram apreendidas e encaminhadas para reabilitação

Além da penalidade financeira, a mulher também foi autuada por manter animais silvestres em cativeiro sem autorização legal. Após o resgate, as maritacas foram encaminhadas ao Instituto Belas Aves, onde receberão atendimento veterinário e passarão por um processo de reabilitação ambiental, com foco na recuperação e possível reintegração à natureza.

O caso se enquadra na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que proíbe a captura, posse, manutenção ou mutilação de animais silvestres sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Mesmo quando há oferta de alimento e abrigo, impedir o voo ou o comportamento natural do animal configura crime ambiental.

A Polícia Ambiental reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima e são fundamentais para o combate aos crimes contra a fauna. Em Piracicaba, o telefone para contato com o Pelotão Ambiental é: (19) 3422-0200 ou 153.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários