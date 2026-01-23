Quatro maritacas mantidas ilegalmente em cativeiro foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental em Limeira, município da região de Piracicaba. A responsável pelos animais foi autuada e recebeu multa no valor de R$ 14 mil, após a constatação de irregularidades durante uma fiscalização realizada na quinta-feira (22).
As aves estavam presas em uma gaiola, com água e alimento disponíveis. No entanto, durante a vistoria, os policiais identificaram que todas apresentavam penas das asas cortadas, prática que impede o voo e compromete o comportamento natural da espécie, sendo caracterizada como mutilação e maus-tratos a animais silvestres.
Aves foram apreendidas e encaminhadas para reabilitação
Além da penalidade financeira, a mulher também foi autuada por manter animais silvestres em cativeiro sem autorização legal. Após o resgate, as maritacas foram encaminhadas ao Instituto Belas Aves, onde receberão atendimento veterinário e passarão por um processo de reabilitação ambiental, com foco na recuperação e possível reintegração à natureza.
O caso se enquadra na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que proíbe a captura, posse, manutenção ou mutilação de animais silvestres sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Mesmo quando há oferta de alimento e abrigo, impedir o voo ou o comportamento natural do animal configura crime ambiental.
A Polícia Ambiental reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima e são fundamentais para o combate aos crimes contra a fauna. Em Piracicaba, o telefone para contato com o Pelotão Ambiental é: (19) 3422-0200 ou 153.