Cursos particulares de medicina no Brasil chegam a cobrar mensalidades de até R$ 17 mil, mesmo apresentando formação acadêmica considerada insatisfatória de acordo com os critérios do Ministério da Educação (MEC). Levantamento aponta que quase todas as 87 instituições privadas mal avaliadas no Exame Nacional das Escolas Médicas (Enamed) cobram valores superiores a R$ 10 mil mensais de seus estudantes.

O balanço dos resultados foi divulgado recentemente pelo MEC e reúne dados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), instrumento utilizado para analisar a qualidade da formação oferecida pelos cursos de medicina no país. A avaliação leva em conta indicadores relacionados ao desempenho dos estudantes e à estrutura acadêmica das instituições.