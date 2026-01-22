A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito que apura denúncias de violência contra crianças em uma creche localizada em Brazlândia. Uma monitora foi formalmente indiciada por supostos maus-tratos envolvendo 18 alunos, após a análise de registros das câmeras de segurança da instituição.

De acordo com a apuração conduzida pela 18ª Delegacia de Polícia, as imagens revelaram episódios recorrentes de agressões físicas praticadas em diferentes dias, entre novembro e dezembro do ano passado. As crianças teriam sido submetidas a ações como puxões pelos braços, empurrões, beliscões e tapas na região da cabeça.

O material coletado foi considerado suficiente para o indiciamento da funcionária pelo crime de maus-tratos, cuja pena pode variar de dois a cinco anos de prisão, com possibilidade de aumento de até um terço devido à idade das vítimas, todas menores de 14 anos.