A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito que apura denúncias de violência contra crianças em uma creche localizada em Brazlândia. Uma monitora foi formalmente indiciada por supostos maus-tratos envolvendo 18 alunos, após a análise de registros das câmeras de segurança da instituição.
De acordo com a apuração conduzida pela 18ª Delegacia de Polícia, as imagens revelaram episódios recorrentes de agressões físicas praticadas em diferentes dias, entre novembro e dezembro do ano passado. As crianças teriam sido submetidas a ações como puxões pelos braços, empurrões, beliscões e tapas na região da cabeça.
O material coletado foi considerado suficiente para o indiciamento da funcionária pelo crime de maus-tratos, cuja pena pode variar de dois a cinco anos de prisão, com possibilidade de aumento de até um terço devido à idade das vítimas, todas menores de 14 anos.
Encaminhamento ao Ministério Público
Após a conclusão do inquérito, o caso foi enviado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que ficará responsável por analisar as provas e decidir sobre as próximas medidas judiciais. Por se tratar de um processo que envolve crianças, o órgão informou que não divulgará detalhes adicionais.
A Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF) informou que a Creche Tia Nair atua como parceira da rede pública por meio de convênio. Assim que tomou conhecimento da denúncia, a Pasta determinou o afastamento imediato da monitora citada na investigação e iniciou os procedimentos administrativos cabíveis.
Ainda segundo a Secretaria, as famílias foram acolhidas pela rede de apoio, e as crianças poderão ser transferidas para outras unidades escolares, conforme solicitação dos responsáveis.
Posicionamento da creche
Em nota oficial, a direção da creche afirmou que repudia qualquer forma de maus-tratos e reforçou que a proteção integral das crianças é uma prioridade permanente da instituição.