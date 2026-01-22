Uma ocorrência grave registrada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP), levantou questionamentos sobre os protocolos de atendimento de emergência. Uma mulher de 29 anos, inicialmente declarada morta após um atropelamento, apresentou sinais vitais momentos depois, o que levou ao afastamento de uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e à abertura de uma sindicância interna.
Afastamento e investigação em andamento
O Samu Regional de Bauru confirmou, nesta segunda-feira (19), que a profissional responsável por atestar o óbito foi retirada temporariamente das funções. A medida é preventiva e permanecerá em vigor até a conclusão da apuração conduzida pela corregedoria do serviço.
Segundo a gerente regional do Samu, ainda não é possível afirmar se houve falha técnica no atendimento. “Todos os fatos estão sendo analisados com cautela. A investigação vai apontar se houve erro ou descumprimento de protocolo”, afirmou em entrevista à TV TEM.
A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou o afastamento e informou que não há prazo definido para o encerramento da sindicância.
Atropelamento mobilizou equipes na rodovia
O acidente ocorreu no domingo (18), na altura do km 351 da SP-294. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista envolvido relatou que seguia no sentido capital–interior quando a pedestre entrou de forma repentina na pista, impossibilitando a frenagem.
Após a chegada do Samu, o óbito da vítima, identificada como Fernanda Cristina Policarpo, foi declarado no local. Com isso, a rodovia chegou a ser parcialmente interditada e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.
Sinais vitais mudaram o rumo do atendimento
Antes da chegada do IML, um médico da concessionária responsável pela rodovia percebeu que a mulher apresentava respiração, mesmo já estando coberta por uma manta térmica. Imediatamente, ele iniciou manobras de reanimação.
Fernanda foi levada ao Pronto-Socorro Central de Bauru e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base, onde segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde é considerado grave.
Posicionamento da Prefeitura
Em nota oficial, a Prefeitura de Bauru informou que trata o caso como prioridade e que todas as providências cabíveis serão adotadas caso sejam confirmadas irregularidades no atendimento. O município também manifestou solidariedade à paciente e aos familiares diante da gravidade da situação.