Uma ocorrência grave registrada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP), levantou questionamentos sobre os protocolos de atendimento de emergência. Uma mulher de 29 anos, inicialmente declarada morta após um atropelamento, apresentou sinais vitais momentos depois, o que levou ao afastamento de uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e à abertura de uma sindicância interna.

Afastamento e investigação em andamento

O Samu Regional de Bauru confirmou, nesta segunda-feira (19), que a profissional responsável por atestar o óbito foi retirada temporariamente das funções. A medida é preventiva e permanecerá em vigor até a conclusão da apuração conduzida pela corregedoria do serviço.