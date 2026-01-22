A líder comunitária Daniela, de 50 anos, procurou o jornal para tornar público um problema que, segundo ela, se arrasta há anos e afeta diretamente o futuro do filho, um jovem de 19 anos com deficiência oculta. De acordo com o relato, a família enfrenta dificuldades para conseguir apoio do poder público municipal, especialmente no que diz respeito a transporte adaptado e acolhimento educacional no período da tarde.

Segundo Daniela, o filho concluiu o ensino médio regular após estudar durante anos em uma instituição especializada. No entanto, ela afirma que, mesmo nesse período, o jovem não recebeu acompanhamento adequado. Agora, já fora da idade escolar obrigatória, a família busca uma alternativa para que ele possa continuar se desenvolvendo, aprendendo e convivendo socialmente, mas não encontra vagas disponíveis na rede pública.

“Ele precisa de terapia, de fono, de acompanhamento, mas também precisa de um lugar onde possa ficar no período da tarde, aprender alguma coisa e se desenvolver”, relatou a mãe durante o atendimento ao jornal.