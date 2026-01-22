Os fãs de fantasia, aventura e grandes histórias vão ter um motivo especial para voltar ao cinema nos próximos dias. O Cine Araújo confirmou o repasse da trilogia O Senhor dos Anéis, trazendo novamente às telonas a épica jornada pela Terra-média que marcou gerações.

As exibições acontecem em versões estendidas, permitindo ao público mergulhar ainda mais fundo na história criada por J.R.R. Tolkien. A programação especial celebra os 25 anos da franquia, oferecendo uma experiência completa, com cenas adicionais e maior desenvolvimento dos personagens.

Além do apelo nostálgico e cinematográfico, o cinema anunciou uma promoção que promete atrair ainda mais espectadores: todos os ingressos serão vendidos pelo valor de meia-entrada, a R$ 17,47. A iniciativa busca incentivar tanto os fãs antigos quanto novos públicos a acompanharem a trilogia na tela grande.