Os fãs de fantasia, aventura e grandes histórias vão ter um motivo especial para voltar ao cinema nos próximos dias. O Cine Araújo confirmou o repasse da trilogia O Senhor dos Anéis, trazendo novamente às telonas a épica jornada pela Terra-média que marcou gerações.
As exibições acontecem em versões estendidas, permitindo ao público mergulhar ainda mais fundo na história criada por J.R.R. Tolkien. A programação especial celebra os 25 anos da franquia, oferecendo uma experiência completa, com cenas adicionais e maior desenvolvimento dos personagens.
Além do apelo nostálgico e cinematográfico, o cinema anunciou uma promoção que promete atrair ainda mais espectadores: todos os ingressos serão vendidos pelo valor de meia-entrada, a R$ 17,47. A iniciativa busca incentivar tanto os fãs antigos quanto novos públicos a acompanharem a trilogia na tela grande.
A maratona segue a ordem original da saga e acontece em três dias consecutivos. No dia 22 de janeiro, será exibido O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (25º Aniversário – Versão Estendida), com sessões às 19h e 19h30, nas opções Laser, Legendado e VIP.
No dia 23 de janeiro, o público poderá assistir a O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (25º Aniversário – Versão Estendida), também com sessões às 19h e 19h30, mantendo as mesmas opções de exibição.
Encerrando a programação, no dia 24 de janeiro, será a vez de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (25º Aniversário – Versão Estendida), novamente com sessões às 19h e 19h30, em salas Laser, Legendado e VIP.
A reexibição da trilogia oferece a oportunidade de reviver momentos icônicos do cinema em tela grande ou de conhecer a saga pela primeira vez em uma programação especial que une nostalgia, emoção e uma promoção acessível ao público.