A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), está com 64 vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores como construção civil, indústria, comércio e serviços, com exigência de escolaridade e experiência que variam de acordo com a função.

Entre os cargos disponíveis estão ajudante de obras, almoxarife, engenheiro civil, mecânico de manutenção, modelador, operador de máquina de corte e dobra da construção civil, operador de mini carregadeira (Bobcat), operador de produção, pedreiro, vendedor(a) e vigia. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.897,00 e R$ 4.200,00, conforme o cargo e as atribuições previstas.