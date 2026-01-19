19 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

OPORTUNIDADES

Prefeitura de Piracicaba oferece 64 vagas de emprego; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação CCS

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), está com 64 vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores como construção civil, indústria, comércio e serviços, com exigência de escolaridade e experiência que variam de acordo com a função.

Entre os cargos disponíveis estão ajudante de obras, almoxarife, engenheiro civil, mecânico de manutenção, modelador, operador de máquina de corte e dobra da construção civil, operador de mini carregadeira (Bobcat), operador de produção, pedreiro, vendedor(a) e vigia. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.897,00 e R$ 4.200,00, conforme o cargo e as atribuições previstas.

Os interessados devem consultar o Painel de Vagas no site oficial da Prefeitura de Piracicaba, onde é possível conferir os requisitos de cada vaga e realizar a candidatura, respeitando os prazos estabelecidos. O CAT funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2233.

