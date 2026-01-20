O café, presença quase obrigatória na mesa dos brasileiros, vem ganhando destaque além do sabor e do efeito estimulante. Evidências científicas recentes indicam que a bebida pode exercer um papel relevante na saúde do fígado, especialmente na redução do acúmulo de gordura no órgão — condição conhecida como esteatose hepática.

Estudo associa café à proteção do fígado

Uma revisão científica publicada na revista Annals of Hepatology avaliou dados de milhares de pessoas e identificou uma relação consistente entre o consumo frequente de café e menor risco de desenvolver gordura no fígado. Os resultados também mostraram redução na probabilidade de progressão para quadros mais graves, como fibrose hepática, quando há cicatrização do tecido do órgão.