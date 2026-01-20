O campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) recebe, no próximo domingo (25), a primeira edição de 2026 do Domingo Cultural na Esalq, iniciativa gratuita que reúne atividades culturais, artísticas e de bem-estar abertas à comunidade.

Promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq/USP, o evento passa a ser realizado todo último domingo de cada mês, sempre no gramado ao lado do Museu “Luiz de Queiroz”. A proposta é valorizar os espaços do campus como locais de convivência, lazer e integração entre universidade e comunidade.

Nesta edição inaugural do ano, a programação acontece das 8h30 às 12h, com atrações para todas as idades.