O campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) recebe, no próximo domingo (25), a primeira edição de 2026 do Domingo Cultural na Esalq, iniciativa gratuita que reúne atividades culturais, artísticas e de bem-estar abertas à comunidade.
Promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq/USP, o evento passa a ser realizado todo último domingo de cada mês, sempre no gramado ao lado do Museu “Luiz de Queiroz”. A proposta é valorizar os espaços do campus como locais de convivência, lazer e integração entre universidade e comunidade.
Nesta edição inaugural do ano, a programação acontece das 8h30 às 12h, com atrações para todas as idades.
Yoga, música e arte ao ar livre
A manhã começa com uma aula aberta de yoga e bem-estar, das 8h30 às 9h30, ministrada pelo professor Flávio Gandara. Participantes que realizarem inscrição no evento poderão concorrer ao sorteio de brindes.
Das 9h às 12h, o público também poderá participar da oficina de bordado em folhas secas, conduzida por Viviane Aranha. A atividade é gratuita, mas possui vagas limitadas.
Na sequência, das 9h30 às 11h, o cantor Luccas Duque apresenta o espetáculo “Amor em Tudo”, levando ao gramado um repertório que transita entre a MPB e músicas autorais.
Encerramento com magia e palhaçaria
O encerramento da programação fica por conta do Mágico Igor Mathias e do Palhaço Amnésia, que apresentam, das 11h às 12h, um espetáculo de mágica e palhaçaria voltado para públicos de todas as idades, com humor, interação e muita diversão.
O evento é gratuito e não requer inscrição prévia para participação geral.
Férias na Esalq movimenta o campus nesta semana
Além do Domingo Cultural, a Esalq/USP também realiza, nesta semana, o evento “Férias na Esalq”, voltado ao público infantil e às famílias. A programação começou nesta segunda-feira (19) e termina na sexta-feira (23), das 15h às 17h, no gramado no entorno do Museu “Luiz de Queiroz”.
A iniciativa oferece uma série de atividades recreativas gratuitas, como escorregadores infláveis, piscina de bolinhas, oficinas criativas, pintura facial, jogos cooperativos, brincadeiras tradicionais e esportes adaptados, além da distribuição gratuita de raspadinhas em diversos sabores.
Após esse período, o público infantil também poderá participar de sessões de cinema na Sala BM&F, nas proximidades do museu. As atividades não exigem inscrição prévia, mas todas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável.
SERVIÇO
Domingo Cultural na Esalq
- Data: 25 de janeiro de 2026
- Horário: das 8h30 às 12h
- Local: gramado ao lado do Museu “Luiz de Queiroz”, campus da Esalq/USP
- Entrada gratuita