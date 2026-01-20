O ano de 2026 marca o encerramento definitivo de um dos símbolos mais conhecidos da comunicação brasileira. A partir de janeiro, os orelhões — telefones públicos que fizeram parte do cotidiano do país por décadas — começarão a ser retirados das ruas em todo o território nacional.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ainda existem cerca de 38 mil aparelhos espalhados pelo Brasil. A retirada ocorre após o fim das concessões do serviço de telefonia fixa, encerradas em 2025, o que desobriga as operadoras de manter a infraestrutura dos telefones públicos.

Com o término dos contratos, empresas como Algar Telecom, Claro, Oi, Sercomtel e Telefônica Brasil deixam de ter obrigação legal de conservar os aparelhos.