A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), e integra a programação cultural voltada ao público de todas as idades.

A Pinacoteca Miguel Dutra recebe, nesta terça (20) e quarta (21), mais uma edição do projeto Cine na Pina, com a exibição gratuita de duas animações nacionais que convidam o público a mergulhar em histórias de aventura, imaginação e reflexão social. As sessões acontecem às 14h, na Sala Geraldo Amaral do Nascimento, no Armazém 14A do Engenho Central, com acesso pela passarela Pênsil.

Na terça-feira (20), será exibido o filme Garoto Cósmico. A animação acompanha Cósmico, Luna e Maninho, três crianças que vivem em um mundo futurista rigidamente programado, onde tudo funciona por meio de pontos e recompensas. Ao tentarem conquistar bônus escolares, os amigos acabam se perdendo no espaço e iniciam uma jornada repleta de descobertas, que valoriza a liberdade, a criatividade e a imaginação.

Já na quarta-feira (21), o público poderá assistir a O Menino e o Mundo, animação premiada que conta a história de um garoto que parte em busca do pai, ausente por ter ido trabalhar na cidade grande. Ao deixar sua aldeia, o menino percorre um universo fantástico, habitado por máquinas-bichos e personagens inusitados, enquanto se depara com temas como desigualdade social, exploração do trabalho e falta de perspectivas, em uma narrativa sensível e poética sobre o mundo contemporâneo.

SERVIÇO

Cine na Pina – Exibição dos filmes Garoto Cósmico (20/01) e O Menino e o Mundo (21/01)