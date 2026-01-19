Prefeitura inaugura “acãodemia” para cães atendidos pela Proteção Animal

A Prefeitura de Piracicaba inaugurou a acãodemia na Divisão de Proteção Animal, um novo espaço voltado à prática de atividades físicas para os cães que vivem no setor. O ambiente conta com duas esteiras, permitindo a realização de passeios indoor, garantindo exercícios mesmo em dias de chuva ou quando o clima não favorece atividades ao ar livre.

Atualmente, cerca de 45 cães estão disponíveis para adoção no local.

Segundo o gerente do setor, o médico-veterinário Maurício Etechebere, a iniciativa tem como objetivo manter a rotina regular de exercícios, essencial para a saúde física e emocional dos animais. A prática contribui para o controle do peso, fortalecimento muscular, melhora do condicionamento cardiorrespiratório e prevenção de problemas articulares. Além disso, o estímulo físico diário ajuda a reduzir estresse, ansiedade e comportamentos relacionados ao tédio, comuns em animais que permanecem por longos períodos em abrigos.