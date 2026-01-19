Prefeitura inaugura “acãodemia” para cães atendidos pela Proteção Animal
A Prefeitura de Piracicaba inaugurou a acãodemia na Divisão de Proteção Animal, um novo espaço voltado à prática de atividades físicas para os cães que vivem no setor. O ambiente conta com duas esteiras, permitindo a realização de passeios indoor, garantindo exercícios mesmo em dias de chuva ou quando o clima não favorece atividades ao ar livre.
- VEJA MAIS:
- Processo seletivo para faculdades públicas começa hoje no Brasil
- VÍDEO: Motociclista morre ao bater em carreta indo ao trabalho
- Limousine 'cai' com placas adulteradas no centro de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Atualmente, cerca de 45 cães estão disponíveis para adoção no local.
Segundo o gerente do setor, o médico-veterinário Maurício Etechebere, a iniciativa tem como objetivo manter a rotina regular de exercícios, essencial para a saúde física e emocional dos animais. A prática contribui para o controle do peso, fortalecimento muscular, melhora do condicionamento cardiorrespiratório e prevenção de problemas articulares. Além disso, o estímulo físico diário ajuda a reduzir estresse, ansiedade e comportamentos relacionados ao tédio, comuns em animais que permanecem por longos períodos em abrigos.
As esteiras permitem um acompanhamento individualizado, com atividades ajustadas conforme o porte, a idade e a condição clínica de cada cão, sempre com supervisão da equipe técnica. Os passeios indoor garantem a continuidade da rotina de movimento e interação, assegurando constância no cuidado e no bem-estar dos animais.
“Os passeios também são fundamentais para a socialização dos cães, o que facilita muito o processo de adoção. A acãodemia representa um avanço importante no atendimento, pois cuida tanto da saúde física quanto do bem-estar emocional”, destacou o gerente.
Adoção responsável
Quem tiver interesse em adotar pode entrar em contato pelos telefones (19) 3427-2721 ou (19) 3434-3888 (WhatsApp) para agendar uma visita. Após o contato, é realizada uma avaliação do interessado, garantindo que cada animal seja encaminhado para um ambiente adequado. A adoção é permitida apenas para maiores de 18 anos.
A Divisão de Proteção Animal está localizada na rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá, em Piracicaba.