Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã deste sábado (17), no distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba. Ele estava a caminho do trabalho quando se envolveu em um acidente com uma carreta e morreu no local.

Segundo informações preliminares, o impacto da batida foi muito forte. O rapaz conduzia uma Honda Titan 160 e não teve chances de sobrevivência. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram a morte da vítima.