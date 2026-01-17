17 de janeiro de 2026
EM PIRACICABA

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em carreta indo do trabalho

Por Da redação/Pira1/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Com o forte impacto contra a carreta, o motociclista morreu no local.
  Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã deste sábado (17), no distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba. Ele estava a caminho do trabalho quando se envolveu em um acidente com uma carreta e morreu no local.

Segundo informações preliminares, o impacto da batida foi muito forte. O rapaz conduzia uma Honda Titan 160 e não teve chances de sobrevivência. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram a morte da vítima.

A Guarda Civil Metropolitana esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. O trânsito ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente serão investigadas. O caso gerou comoção entre moradores da região.

