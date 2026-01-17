Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã deste sábado (17), no distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba. Ele estava a caminho do trabalho quando se envolveu em um acidente com uma carreta e morreu no local.
Segundo informações preliminares, o impacto da batida foi muito forte. O rapaz conduzia uma Honda Titan 160 e não teve chances de sobrevivência. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram a morte da vítima.
A Guarda Civil Metropolitana esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. O trânsito ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.
Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente serão investigadas. O caso gerou comoção entre moradores da região.