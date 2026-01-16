O objetivo é reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, cuja proliferação é favorecida por pequenas quantidades de água parada, comuns nesta época do ano.

Com a intensificação do período de chuvas, a Prefeitura de Piracicaba realiza neste sábado (17), mais um arrastão de combate à dengue. A ação acontece na região do Algodoal, das 8h às 14h, e será conduzida pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa atenderá dez bairros da região.

Em 2026, até o dia 13/01, Piracicaba registrou, em dados provisórios, 126 notificações de dengue, com um caso confirmado. No mesmo período de 2025, os dados consolidados apontaram 578 notificações e 41 confirmações. Já em 2024, foram 742 notificações e 271 casos confirmados da doença.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o arrastão faz parte de um conjunto de ações permanentes voltadas à conscientização da população sobre a importância da eliminação de criadouros dentro das residências e da participação coletiva no enfrentamento ao mosquito.

Vacinação segue disponível

A vacinação contra a dengue continua disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em Piracicaba. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS.