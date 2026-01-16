Com a intensificação do período de chuvas, a Prefeitura de Piracicaba realiza neste sábado (17), mais um arrastão de combate à dengue. A ação acontece na região do Algodoal, das 8h às 14h, e será conduzida pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa atenderá dez bairros da região.
O objetivo é reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, cuja proliferação é favorecida por pequenas quantidades de água parada, comuns nesta época do ano.
Números da dengue
Em 2026, até o dia 13/01, Piracicaba registrou, em dados provisórios, 126 notificações de dengue, com um caso confirmado. No mesmo período de 2025, os dados consolidados apontaram 578 notificações e 41 confirmações. Já em 2024, foram 742 notificações e 271 casos confirmados da doença.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o arrastão faz parte de um conjunto de ações permanentes voltadas à conscientização da população sobre a importância da eliminação de criadouros dentro das residências e da participação coletiva no enfrentamento ao mosquito.
Vacinação segue disponível
A vacinação contra a dengue continua disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em Piracicaba. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS.
A aplicação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), com exceção da UBS Paulista (antigo Crab). Na UBS Centro, a vacinação também acontece em horário estendido, das 17h às 20h. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Em feriados e pontos facultativos, não há vacinação.
Medidas de prevenção
Entre os principais cuidados para prevenir a dengue estão eliminar focos de água parada, manter pratos de plantas com areia até a borda, guardar garrafas com a boca para baixo, limpar calhas, vedar caixas d’água e reservatórios, tratar piscinas com cloro, evitar o acúmulo de água em pneus e lavar semanalmente os bebedouros de animais.
O uso de repelente também é recomendado, especialmente em ambientes fechados. Gestantes e pessoas com dengue podem retirar o produto gratuitamente nas unidades de saúde. Em caso de sintomas suspeitos, a orientação é procurar o quanto antes a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação.