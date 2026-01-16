Moradores e usuários do Terminal do São Jorge, em Piracicaba, relataram à redação do Jornal de Piracicaba problemas relacionados às condições estruturais do local. Segundo os relatos, durante os dias chuvosos, a água entra pelo telhado do terminal devido a buracos na cobertura.
Saiba Mais:
- SEMAE e polícia descobrem fraude no consumo de água em Piracicaba
- Tensão em Piracicaba: Motociclista vai parar debaixo de ônibus
De acordo com os usuários, a situação ocorre sempre que há chuva, afetando áreas de circulação e de espera dos passageiros. A presença de água no interior do terminal interfere no deslocamento dos pedestres que utilizam o espaço diariamente.
Além disso, moradores relataram problemas relacionados às telas instaladas com o objetivo de impedir a circulação de pássaros no local. Conforme os relatos, as aves conseguem entrar no terminal, mas não conseguem sair após a instalação das estruturas.
Segundo os usuários, os pássaros acabam morrendo dentro do terminal e permanecem ao longo das vias de circulação. Em alguns casos, os animais caem em áreas por onde passam pedestres, o que tem gerado preocupação entre quem utiliza o espaço.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP procurou a Prefeitura, quem em nota, disse: "A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que está em andamento a reforma das calhas e da tela de proteção do telhado do Terminal São Jorge, com previsão de término em fevereiro. As intervenções que estão sendo realizadas irão sanar o problema do vazamento nos dias de chuva e dos pombos que se abrigam no local.