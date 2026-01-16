Moradores e usuários do Terminal do São Jorge, em Piracicaba, relataram à redação do Jornal de Piracicaba problemas relacionados às condições estruturais do local. Segundo os relatos, durante os dias chuvosos, a água entra pelo telhado do terminal devido a buracos na cobertura.

Saiba Mais:

De acordo com os usuários, a situação ocorre sempre que há chuva, afetando áreas de circulação e de espera dos passageiros. A presença de água no interior do terminal interfere no deslocamento dos pedestres que utilizam o espaço diariamente.