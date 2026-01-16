O levantamento, divulgado às vésperas do Dia Nacional dos Profissionais de Beleza, celebrado na próxima segunda-feira (19), reforça a força do segmento entre microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte. A data marca não apenas uma homenagem aos trabalhadores da área, mas também evidencia a relevância econômica do setor.

A região de Piracicaba vive um verdadeiro boom no setor de beleza. Em 2025, foram abertas 1.947 novas pequenas empresas ligadas a atividades como cabelo, estética e cuidados pessoais, número que representa um crescimento de 17,8% em relação ao ano anterior. O desempenho local supera, com folga, a média registrada em todo o estado de São Paulo.

Enquanto a região de Piracicaba acelerou quase 18%, o estado de São Paulo teve aumento de 13% no número de novos negócios do ramo, saltando de 60.064 aberturas em 2024 para 67.944 em 2025. Em escala nacional, o setor registrou 235.681 novos empreendimentos no último ano, consolidando a beleza como uma das principais portas de entrada para quem decide empreender.

Os dados abrangem atividades como cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e profissionais de estética em geral, segmentos que exigem investimento inicial relativamente acessível e têm alta demanda constante.

Paixão, autonomia e oportunidade

Mais do que a busca por renda, a motivação para abrir um negócio próprio no setor está ligada ao propósito pessoal. Pesquisa do Sebrae-SP aponta que 26% dos empreendedores decidiram empreender para transformar uma paixão em profissão. Outros 22% enxergaram uma oportunidade de mercado, enquanto 20% buscaram mais autonomia profissional. Apenas 18% afirmaram que a necessidade financeira foi o principal fator.