A região de Piracicaba vive um verdadeiro boom no setor de beleza. Em 2025, foram abertas 1.947 novas pequenas empresas ligadas a atividades como cabelo, estética e cuidados pessoais, número que representa um crescimento de 17,8% em relação ao ano anterior. O desempenho local supera, com folga, a média registrada em todo o estado de São Paulo.
O levantamento, divulgado às vésperas do Dia Nacional dos Profissionais de Beleza, celebrado na próxima segunda-feira (19), reforça a força do segmento entre microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte. A data marca não apenas uma homenagem aos trabalhadores da área, mas também evidencia a relevância econômica do setor.
Crescimento acima da média paulista
Enquanto a região de Piracicaba acelerou quase 18%, o estado de São Paulo teve aumento de 13% no número de novos negócios do ramo, saltando de 60.064 aberturas em 2024 para 67.944 em 2025. Em escala nacional, o setor registrou 235.681 novos empreendimentos no último ano, consolidando a beleza como uma das principais portas de entrada para quem decide empreender.
Os dados abrangem atividades como cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e profissionais de estética em geral, segmentos que exigem investimento inicial relativamente acessível e têm alta demanda constante.
Paixão, autonomia e oportunidade
Mais do que a busca por renda, a motivação para abrir um negócio próprio no setor está ligada ao propósito pessoal. Pesquisa do Sebrae-SP aponta que 26% dos empreendedores decidiram empreender para transformar uma paixão em profissão. Outros 22% enxergaram uma oportunidade de mercado, enquanto 20% buscaram mais autonomia profissional. Apenas 18% afirmaram que a necessidade financeira foi o principal fator.
Para a gestora estadual de beleza do Sebrae-SP, Maisa Blumenfeld, o entusiasmo pelo segmento precisa caminhar junto com preparo técnico e gestão eficiente. “É um mercado que movimenta muito dinheiro, mas também é bastante competitivo. Quem investe em capacitação e administração tem mais chances de se manter”, avalia.
Investimento e faturamento diversificado
Em média, o custo inicial para abrir um negócio na área ficou em R$ 4.905,68. Antes de empreender, 54% dos profissionais tinham emprego formal, o que indica uma transição planejada para o trabalho por conta própria.
Outro dado relevante é que 76% dos estabelecimentos também comercializam produtos de beleza. Entre eles, 78% estimam que cerca de 26% do faturamento vem da venda desses itens, mostrando que diversificar as fontes de receita é uma estratégia comum no setor.
Capacitação como diferencial
Quem deseja entrar ou se fortalecer no mercado pode buscar apoio no Escritório Regional do Sebrae em Piracicaba ou em uma unidade do Sebrae Aqui. A instituição oferece orientações presenciais e uma trilha on-line específica chamada “A beleza de empreender”, com quatro horas de conteúdo voltado à gestão e ao desenvolvimento do negócio.