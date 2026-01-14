Uma decisão aguardada com ansiedade por descendentes de italianos ao redor do mundo está marcada para o primeiro trimestre de 2026. No dia 11 de março, a Corte Constitucional da Itália irá analisar a validade do chamado Decreto Tajani, legislação que estabeleceu as regras mais rígidas já aplicadas ao reconhecimento da cidadania italiana por descendência, o iure sanguinis.

O julgamento é visto por especialistas como um marco jurídico capaz de redefinir os limites do Estado italiano na restrição de um direito historicamente reconhecido a famílias fora do país. O impacto pode ser imediato sobre processos em andamento, pedidos suspensos e novos requerimentos, especialmente em nações com forte imigração italiana, como o Brasil.

O que está em jogo no julgamento