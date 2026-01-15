Uma carreta ficou atravessada na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, após o motorista perder o controle do veículo durante a chuva da tarde desta quinta-feira (15). O acidente ocorreu na altura do km 152, nas proximidades da balança.
Com o veículo atravessado na pista, o tráfego no sentido Sul foi totalmente interditado, provocando congestionamento no trecho. Apesar do susto e dos transtornos aos motoristas, ninguém ficou ferido.
Equipes de socorro e de apoio foram acionadas e estiveram no local, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária, que realizou o registro da ocorrência e auxiliou na remoção da carreta para a liberação da via.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.