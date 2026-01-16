Notas do Enem 2025 já estão disponíveis; veja como consultar

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem ser consultadas na Página do Participante, na internet. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na Página do Participante, os candidatos podem conferir a nota da redação, que varia de zero a mil pontos, além da pontuação das quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame.