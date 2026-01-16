Notas do Enem 2025 já estão disponíveis; veja como consultar
As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem ser consultadas na Página do Participante, na internet. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Na Página do Participante, os candidatos podem conferir a nota da redação, que varia de zero a mil pontos, além da pontuação das quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame.
Para os chamados treineiros estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será disponibilizado até 60 dias após a divulgação dos resultados.
- VEJA MAIS:
- VÍDEO: Jeep explode em chamas durante test drive em Piracicaba
- Ambulância é usada para transportar porco e servidor é exonerado
- SEMAE prorroga prazo e moradores continuam sem água; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Com as notas do Enem 2025, os participantes poderão:
Concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com inscrições de 19 a 23 de janeiro;
Disputar bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), entre 26 e 29 de janeiro;
Solicitar financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
A inscrição no Sisu não exige o envio prévio de documentos. No entanto, os candidatos selecionados devem ficar atentos aos prazos, requisitos e à apresentação da documentação exigida pela instituição no momento da matrícula.
Os participantes que desejam utilizar o Enem 2025 para certificação de conclusão do ensino médio também devem observar os prazos definidos pelo Inep. Para obter o certificado, é necessário ter indicado essa finalidade no ato da inscrição e alcançar no mínimo 450 pontos em cada área do conhecimento, além de 500 pontos na redação.