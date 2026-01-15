Os dados reforçam a importância do atendimento pré-hospitalar móvel e o papel estratégico das equipes na resposta rápida a situações de urgência e emergência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Piracicaba contabilizou 25.285 atendimentos ao longo de 2025, o que representa uma média de 2.107 ocorrências por mês. No mesmo período, o serviço também realizou 9.651 transferências entre unidades de saúde, como UPAs, COT e hospitais do município.

Entre as emergências mais frequentes registradas pelo Samu em 2025, os acidentes de trânsito lideram o ranking, com 2.550 atendimentos. Em seguida aparecem os casos de dispneia (dificuldade para respirar), com 1.487 registros, além de convulsões (969) e dor torácica (549).

As ocorrências mais graves, atendidas pelas Unidades de Suporte Avançado (USA), somaram 2.222 atendimentos no ano. Esse tipo de ambulância é destinado a pacientes em estado grave ou crítico e conta com equipamentos de suporte avançado de vida, como ventilação mecânica.

Trotes preocupam e colocam vidas em risco

Um dado que chama a atenção é o número de trotes recebidos pelo serviço: 984 chamadas falsas foram registradas em 2025. Segundo a coordenação do Samu, esse tipo de ocorrência compromete o atendimento de situações reais e pode atrasar o socorro a quem realmente precisa.