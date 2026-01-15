O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Piracicaba contabilizou 25.285 atendimentos ao longo de 2025, o que representa uma média de 2.107 ocorrências por mês. No mesmo período, o serviço também realizou 9.651 transferências entre unidades de saúde, como UPAs, COT e hospitais do município.
Os dados reforçam a importância do atendimento pré-hospitalar móvel e o papel estratégico das equipes na resposta rápida a situações de urgência e emergência.
Principais ocorrências atendidas
Entre as emergências mais frequentes registradas pelo Samu em 2025, os acidentes de trânsito lideram o ranking, com 2.550 atendimentos. Em seguida aparecem os casos de dispneia (dificuldade para respirar), com 1.487 registros, além de convulsões (969) e dor torácica (549).
As ocorrências mais graves, atendidas pelas Unidades de Suporte Avançado (USA), somaram 2.222 atendimentos no ano. Esse tipo de ambulância é destinado a pacientes em estado grave ou crítico e conta com equipamentos de suporte avançado de vida, como ventilação mecânica.
Trotes preocupam e colocam vidas em risco
Um dado que chama a atenção é o número de trotes recebidos pelo serviço: 984 chamadas falsas foram registradas em 2025. Segundo a coordenação do Samu, esse tipo de ocorrência compromete o atendimento de situações reais e pode atrasar o socorro a quem realmente precisa.
“Os números refletem a complexidade e a importância do trabalho realizado diariamente pelas equipes do Samu. Cada atendimento exige agilidade, preparo técnico e tomada rápida de decisão, sempre com foco em preservar vidas. Por isso, é fundamental que o serviço seja acionado de forma responsável”, destaca Juliana Baldan, coordenadora do Samu de Piracicaba.
Estrutura, funcionamento e orientações
O Samu é um serviço gratuito, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pelo telefone 192. As chamadas são recebidas pela Central de Regulação das Urgências, onde profissionais capacitados coletam as informações iniciais e encaminham os casos ao médico regulador. Atualmente, a equipe do Samu em Piracicaba é formada por 112 profissionais.
Além das USAs, o serviço conta com as Unidades de Suporte Básico (USB), utilizadas no atendimento e transporte de pacientes que necessitam de cuidados imediatos. Essas ambulâncias são equipadas com desfibrilador externo, materiais para imobilização, curativos e acesso venoso, podendo iniciar o atendimento em situações graves.
Recentemente, a frota do Samu de Piracicaba foi renovada com a aquisição de três novas ambulâncias, ampliando a capacidade de resposta das equipes conforme a demanda do município. Ao acionar o serviço, a orientação é manter a calma e responder com clareza às perguntas do atendente, já que as informações fornecidas são essenciais para avaliar a gravidade da ocorrência e enviar a ambulância adequada com maior agilidade.