O vulcão Kilauea, no Havaí, voltou a apresentar atividade eruptiva e impressionou moradores, pesquisadores e turistas com novas fontes de lava visíveis dentro da cratera Halema'uma'u. Considerado um dos vulcões mais ativos do planeta, o fenômeno faz parte de uma sequência de episódios registrados desde o fim de 2024.

De acordo com informações divulgadas por órgãos de monitoramento, o atual episódio é mais um dentro de um ciclo eruptivo iniciado em 23 de dezembro de 2024. Desde então, o Kilauea já passou por dezenas de eventos semelhantes, alternando períodos de calmaria e intensa liberação de lava.

No episódio mais recente, registrado no sábado (10), jatos de lava chegaram a vários metros de altura, permanecendo confinados ao interior da cratera, sem avanço para áreas habitadas.