16 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ATIVIDADE INTENSA

VÍDEO: Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/USGS

O vulcão Kilauea, no Havaí, voltou a apresentar atividade eruptiva e impressionou moradores, pesquisadores e turistas com novas fontes de lava visíveis dentro da cratera Halema'uma'u. Considerado um dos vulcões mais ativos do planeta, o fenômeno faz parte de uma sequência de episódios registrados desde o fim de 2024.

De acordo com informações divulgadas por órgãos de monitoramento, o atual episódio é mais um dentro de um ciclo eruptivo iniciado em 23 de dezembro de 2024. Desde então, o Kilauea já passou por dezenas de eventos semelhantes, alternando períodos de calmaria e intensa liberação de lava.

No episódio mais recente, registrado no sábado (10), jatos de lava chegaram a vários metros de altura, permanecendo confinados ao interior da cratera, sem avanço para áreas habitadas.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Gases e qualidade do ar preocupam autoridades

Além da lava incandescente, o vulcão segue liberando grandes quantidades de gases vulcânicos. Esses compostos podem afetar a qualidade do ar, especialmente em regiões localizadas na direção dos ventos, o que levou as autoridades a intensificarem o acompanhamento ambiental.

Equipes locais mantêm recomendações de segurança e restringem o acesso a áreas próximas, principalmente para visitantes, como forma de prevenir riscos à saúde.

Sem danos registrados até o momento

Apesar do cenário impressionante, não há registro de prejuízos diretos a comunidades próximas. As agências responsáveis afirmam que a atividade segue sob controle e é monitorada em tempo real, com atualizações frequentes para a população.

Um laboratório natural para a ciência

Com atividade quase contínua desde 1983, o Kilauea é um dos vulcões mais estudados do mundo. Cada novo episódio oferece dados valiosos para a compreensão dos processos geológicos, ajudando cientistas a aprimorar modelos de previsão e estratégias de prevenção.

O acompanhamento segue constante, e novos alertas podem ser emitidos conforme a evolução do fenômeno.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários