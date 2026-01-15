A cerimônia acontece no dia 30 de janeiro (sexta-feira), às 19h30, no Teatro Erotides de Campos, localizado no Engenho Central, com entrada gratuita.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, lança o prêmio Inspira Esportes 2025, iniciativa que tem como objetivo reconhecer e celebrar os esportistas do município que mais se destacaram ao longo do ano em suas respectivas modalidades.

De acordo com o assessor da Secretaria de Esportes, Eduardo Azzini, a premiação contemplará 23 categorias, a partir de indicações feitas por professores e entidades esportivas que participaram das atividades desenvolvidas pela Pasta em 2025. Também será escolhido o Atleta da Galera, por meio de uma votação aberta ao público, que estará disponível em breve no Instagram oficial da Secretaria (@esportes.piracicaba).

O ponto alto da noite será a homenagem à ginasta Nicole Pircio, integrante da seleção brasileira de ginástica rítmica e formada no trabalho de iniciação esportiva realizado pela Prefeitura. A atleta conquistou a medalha de prata por equipes no Campeonato Mundial, disputado no Rio de Janeiro, em agosto do ano passado, resultado que já havia rendido uma homenagem oficial do prefeito Helinho Zanatta.

Para o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, a premiação reforça o papel transformador do esporte. “Queremos valorizar atletas, técnicos e dirigentes que usam o esporte como ferramenta de transformação social. Reconhecer essas iniciativas é incentivar o compromisso, a dedicação e o impacto positivo que o esporte gera na vida das pessoas, especialmente na formação de jovens, na inclusão e na promoção da cidadania”, destacou.