O mercado de trabalho brasileiro deve seguir aquecido em 2026, com forte disputa por profissionais qualificados e salários que podem alcançar R$ 86 mil, segundo levantamento divulgado pela consultoria de recrutamento Robert Half. O estudo mapeia mais de 400 cargos e aponta quais funções estarão entre as mais procuradas no próximo ano, além das habilidades que impulsionam remunerações acima da média.

Disputa por talentos cresce com baixo desemprego

O levantamento abrange oito áreas estratégicas da economia, como:

Tecnologia

Finanças

Engenharia

Jurídico

Vendas e marketing

Mercado financeiro

Seguros e alta gestão

De acordo com a análise, o cenário de desemprego em patamares historicamente baixos intensifica a concorrência por profissionais especializados, levando empresas a revisar estratégias de contratação e retenção. Os salários projetados consideram apenas a remuneração fixa inicial, sem bônus ou benefícios, e variam conforme experiência, qualificação e porte da empresa.