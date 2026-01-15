16 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BONS SALÁRIOS!

Saiba as profissões que terão alta em 2026

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Habilidade com IA é uma habilidade essencial para empregos em 2026
Habilidade com IA é uma habilidade essencial para empregos em 2026

O mercado de trabalho brasileiro deve seguir aquecido em 2026, com forte disputa por profissionais qualificados e salários que podem alcançar R$ 86 mil, segundo levantamento divulgado pela consultoria de recrutamento Robert Half. O estudo mapeia mais de 400 cargos e aponta quais funções estarão entre as mais procuradas no próximo ano, além das habilidades que impulsionam remunerações acima da média.

Disputa por talentos cresce com baixo desemprego

O levantamento abrange oito áreas estratégicas da economia, como:

  • Tecnologia
  • Finanças
  • Engenharia
  • Jurídico
  • Vendas e marketing 
  • Mercado financeiro
  • Seguros e alta gestão

De acordo com a análise, o cenário de desemprego em patamares historicamente baixos intensifica a concorrência por profissionais especializados, levando empresas a revisar estratégias de contratação e retenção. Os salários projetados consideram apenas a remuneração fixa inicial, sem bônus ou benefícios, e variam conforme experiência, qualificação e porte da empresa.

VEJA MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Cargos bem pagos fora da alta gestão

Entre as funções não executivas com maior demanda e melhores salários previstos para 2026 estão posições ligadas à:

  • Análise estratégica
  • Tecnologia 
  • Sustentabilidade

Funções como:

  • Controller
  • Engenheiro de Inteligência Artificial
  • Especialista em ESG
  • Engenheiro de aplicação 
  • Advogado empresarial

 Figuram entre as mais valorizadas, com faixas salariais que podem superar R$ 30 mil mensais em níveis mais experientes.

Em cargos executivos, posições como:

  • CFO
  • CEO 
  • Diretores de áreas estratégicas 

Seguem liderando as maiores remunerações do mercado.

Tecnologia e competências humanas ganham protagonismo

O Guia Salarial 2026 reforça que a combinação entre domínio tecnológico e habilidades comportamentais é decisiva para o avanço profissional. Profissionais que unem:

  • Conhecimento em Inteligência Artificial
  • Análise de dados 
  • Automação à capacidade de tomar decisões, negociar e liderar equipes

Tendem a ocupar posições mais disputadas.

Mas Avaliações do setor indicam que o avanço da tecnologia não reduz a importância do fator humano,pelo contrário, ampliam a valorização de competências como visão de negócios, comunicação e adaptação a cenários de pressão.

Setores com mais vagas em 2026

O estudo aponta que:

  • Tecnologia
  • Finanças
  • Engenharia 
  • Mercado financeiro

Concentram grande parte das oportunidades.

Em paralelo, áreas como:

  • Seguros
  • Jurídico 
  • Vendas e marketing

Também registram crescimento, impulsionadas por mudanças regulatórias, digitalização de processos e expansão de novos modelos de negócio.

Em todas as áreas analisadas:

  • Especializações
  • Certificações
  • Domínio de idiomas 
  • Aplicação prática de Inteligência Artificial

Aparecem como diferenciais relevantes para salários acima da média.

Qualificação define o salário

As faixas salariais do guia são divididas em três níveis, que consideram desde profissionais em início de carreira até talentos com experiência avançada e certificações. O estudo destaca que investir em formação contínua e atualização técnica é um dos principais fatores para acompanhar a evolução do mercado e garantir melhores condições de remuneração.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários