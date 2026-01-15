O mercado de trabalho brasileiro deve seguir aquecido em 2026, com forte disputa por profissionais qualificados e salários que podem alcançar R$ 86 mil, segundo levantamento divulgado pela consultoria de recrutamento Robert Half. O estudo mapeia mais de 400 cargos e aponta quais funções estarão entre as mais procuradas no próximo ano, além das habilidades que impulsionam remunerações acima da média.
Disputa por talentos cresce com baixo desemprego
O levantamento abrange oito áreas estratégicas da economia, como:
- Tecnologia
- Finanças
- Engenharia
- Jurídico
- Vendas e marketing
- Mercado financeiro
- Seguros e alta gestão
De acordo com a análise, o cenário de desemprego em patamares historicamente baixos intensifica a concorrência por profissionais especializados, levando empresas a revisar estratégias de contratação e retenção. Os salários projetados consideram apenas a remuneração fixa inicial, sem bônus ou benefícios, e variam conforme experiência, qualificação e porte da empresa.
Cargos bem pagos fora da alta gestão
Entre as funções não executivas com maior demanda e melhores salários previstos para 2026 estão posições ligadas à:
- Análise estratégica
- Tecnologia
- Sustentabilidade
Funções como:
- Controller
- Engenheiro de Inteligência Artificial
- Especialista em ESG
- Engenheiro de aplicação
- Advogado empresarial
Figuram entre as mais valorizadas, com faixas salariais que podem superar R$ 30 mil mensais em níveis mais experientes.
Em cargos executivos, posições como:
- CFO
- CEO
- Diretores de áreas estratégicas
Seguem liderando as maiores remunerações do mercado.
Tecnologia e competências humanas ganham protagonismo
O Guia Salarial 2026 reforça que a combinação entre domínio tecnológico e habilidades comportamentais é decisiva para o avanço profissional. Profissionais que unem:
- Conhecimento em Inteligência Artificial
- Análise de dados
- Automação à capacidade de tomar decisões, negociar e liderar equipes
Tendem a ocupar posições mais disputadas.
Mas Avaliações do setor indicam que o avanço da tecnologia não reduz a importância do fator humano,pelo contrário, ampliam a valorização de competências como visão de negócios, comunicação e adaptação a cenários de pressão.
Setores com mais vagas em 2026
O estudo aponta que:
- Tecnologia
- Finanças
- Engenharia
- Mercado financeiro
Concentram grande parte das oportunidades.
Em paralelo, áreas como:
- Seguros
- Jurídico
- Vendas e marketing
Também registram crescimento, impulsionadas por mudanças regulatórias, digitalização de processos e expansão de novos modelos de negócio.
Em todas as áreas analisadas:
- Especializações
- Certificações
- Domínio de idiomas
- Aplicação prática de Inteligência Artificial
Aparecem como diferenciais relevantes para salários acima da média.
Qualificação define o salário
As faixas salariais do guia são divididas em três níveis, que consideram desde profissionais em início de carreira até talentos com experiência avançada e certificações. O estudo destaca que investir em formação contínua e atualização técnica é um dos principais fatores para acompanhar a evolução do mercado e garantir melhores condições de remuneração.