Entre os principais pontos está a proibição do uso de 89 espécies vegetais na formulação de medicamentos tradicionais fitoterápicos, incluindo plantas amplamente conhecidas como Cannabis sativa, Nicotiana tabacum e Salvia divinorum.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou as normas que regem os medicamentos fitoterápicos no país e estabeleceu mudanças significativas para fabricantes, pesquisadores e consumidores. A nova resolução, publicada em 17 de dezembro de 2025, cria um marco regulatório mais rigoroso, ao mesmo tempo em que busca estimular o aproveitamento sustentável da biodiversidade brasileira.

Apesar de abrigar uma das maiores biodiversidades do planeta, o Brasil segue atrás de países europeus no desenvolvimento de medicamentos à base de plantas. Enquanto a Alemanha conta com cerca de 10 mil fitoterápicos e o Reino Unido com aproximadamente 3 mil, o Brasil possui apenas 350 medicamentos regularizados pela Anvisa.

Segundo a agência, o novo regulamento pretende justamente criar condições mais claras para ampliar esse mercado, sem abrir mão da segurança e da eficácia dos produtos disponíveis à população.

O que muda com a nova regulamentação

A resolução redefine o conceito de medicamento fitoterápico e estabelece critérios mais objetivos para sua fabricação e controle de qualidade. A Anvisa passou a considerar diferentes níveis de conhecimento científico sobre plantas medicinais, o que, na avaliação do órgão, torna o processo regulatório mais moderno e funcional.