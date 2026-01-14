Segundo a SAP, o casal vivia na ala destinada à população LGBT da unidade prisional. Após um desentendimento entre os dois, o agressor aproveitou o momento em que a vítima dormia para cometer o ataque. Agentes penitenciários perceberam a situação rapidamente, conseguiram conter as chamas e prestaram os primeiros socorros ainda dentro do presídio.

Um episódio de extrema violência marcou a madrugada de domingo (11) na Penitenciária I de Gália, no interior de São Paulo. Uma mulher trans foi incendiada enquanto dormia, após o companheiro, também detento, lançar sobre ela um removedor de esmalte e atear fogo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital das Clínicas de Marília (SP). Após atendimento médico especializado, ela retornou à penitenciária, onde permanece sob acompanhamento. De acordo com a secretaria, o quadro de saúde é considerado estável.

Produto permitido em alas específicas

Em nota, a SAP esclareceu que a entrada de removedor de esmalte é autorizada em unidades femininas e em setores destinados a pessoas transexuais, o que explica o acesso do detento ao produto inflamável. A pasta informou ainda que o conflito foi controlado pela equipe de segurança e que ambos os envolvidos receberam atendimento médico.

Investigação e punição

O agressor foi retirado do convívio com outros presos e colocado em regime disciplinar. O caso está sendo apurado pela Polícia Penal como tentativa de homicídio, e novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.