15 de janeiro de 2026
FUTEBOL

Após vencer na estreia, XV joga em casa hoje pela A2 do Paulistão

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 2 min
Mariana Kasten/ XV de Piracicaba

XV recebe o Sertãozinho hoje pela Série A2 do Paulistão

O XV de Piracicaba entra em campo nesta quarta-feira (14) para o seu primeiro jogo em casa pela Série A2 do Campeonato Paulista. O Nhô Quim enfrenta o Sertãozinho, às 20h, no Estádio Barão da Serra Negra, em busca da segunda vitória na competição.

A equipe vem embalada após estrear com vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, fora de casa, em Sorocaba. Após o resultado positivo, o elenco se reapresentou no dia seguinte e iniciou a preparação para o duelo desta noite. Os atletas que atuaram por mais tempo fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os demais participaram de atividades técnicas em campo.

Foco na classificação

O técnico Moisés Egert avaliou de forma positiva o desempenho da equipe na estreia. Segundo ele, vencer fora de casa em um jogo de abertura não é simples e mostra que o grupo está no caminho certo. O treinador destacou que o principal objetivo neste início de campeonato é somar pontos suficientes para garantir a classificação à próxima fase.

Egert também afirmou que o time respondeu bem fisicamente e que houve equilíbrio entre desempenho e resultado, mas reconheceu que ainda há pontos a melhorar, principalmente no último passe e na finalização das jogadas. Na partida contra o São Bento, o XV contou com cinco estreias e uma reestreia, com o retorno do volante Maurício Oliveira, além da integração dos novos reforços ao elenco que vem da conquista da Copa Paulista.

De acordo com o treinador, o bom resultado é reflexo do trabalho realizado durante a pré-temporada e da continuidade do projeto iniciado no ano passado. Mesmo assim, ele alertou que a Série A2 é uma competição bastante equilibrada e exige alto nível de concentração em todos os jogos.

Na rodada de abertura do Paulistão A2, além da vitória do XV, os demais resultados foram: Osasco Audax 0x0 Ferroviária, Votuporanguense 1x0 Água Santa, Grêmio Prudente 1x1 Ituano, Sertãozinho 0x0 Taubaté, Monte Azul 1x1 Internacional de Limeira, Juventus 3x3 Santo André e Linense 1x0 São José.

