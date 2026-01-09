Moradores da rua José Riolando, no bairro Morumbi, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria na via.

De acordo com os relatos, o mato alto tem avançado sobre calçadas e muros, dificultando a passagem de pedestres e comprometendo a visibilidade em alguns trechos. A situação é observada principalmente nas proximidades do posto da Guarda Municipal.

