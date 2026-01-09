Moradores da rua José Riolando, no bairro Morumbi, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria na via.
De acordo com os relatos, o mato alto tem avançado sobre calçadas e muros, dificultando a passagem de pedestres e comprometendo a visibilidade em alguns trechos. A situação é observada principalmente nas proximidades do posto da Guarda Municipal.
Os moradores informam que o acúmulo de vegetação tem contribuído para o aparecimento de animais peçonhentos, aumentando a preocupação de quem reside ou circula pelo local. Ainda segundo a comunidade, pedidos de limpeza já teriam sido feitos, mas o problema persiste.
A população solicita que o poder público realize serviços de capinação e manutenção, a fim de melhorar as condições da via e garantir mais segurança para os moradores e transeuntes.